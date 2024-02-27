Спецоперация 27 февраля 2024, 00:56 Танки Abrams продолжат гореть. Военные технологии США подорвал российский дрон Журналист Борзенко сравнил танк Abrams с Rolls-Royce: дорогой и требует ухода РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные уничтожили первый американский танк Abrams M1, который ВСУ получили от США еще осенью 2023 года. Украинское командование долго удерживало технику в запасе и впервые вывело на реальные боевые действия только в начале февраля в Авдеевке. Спустя более 20 дней в этом же районе бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили американскую боевую машину. Первый удар нанес FVP-беспилотник «Ланцет», а финальный выстрел сделал один из военных из противотанкового оружия. В результате Abrams вспыхнул, как факел.

Слабые места

Обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Акс писал, что полученные ВСУ модели танков Abrams M1 имеют серьезные уязвимости в броне перед ударами беспилотников. В материале, о том, что переданные Украине боевые машины так и не появились на передовой после двух месяцев, автор не исключал, что военные использовали это время для укрепления слабых мест, расположенных у танков сверху и по бокам.

Обозреватель пояснял, что для ранения экипажа или вывода из строя электронных компонентов Abrams достаточно сбросить с беспилотника противотанковый заряд. Но, судя по всему, украинские военные к этим рекомендациям не прислушались.

По данным издания «Военная хроника», российские бойцы использовали для удара по американскому танку уже показавший свою эффективность в уничтожении западной бронетехники беспилотник «Ланцет». На его счету сожженные немецкие боевые машины Leopard и британские Challenger — 2, задействованные ВСУ в провальном летнем контрнаступлении.

Авторы подчеркнули, что уничтоженный Abrams находился на балансе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура», которая еще осенью отличилась тем, что перебрасывала одиночные единицы бронетехники на передовую. Американский танк пополнил это кладбище сожженной бронетехники.

Ехавший в полном одиночестве танк попал на видео, опубликованное губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.

Двигавшийся по проселочной дороге танк не имел рядом никакого прикрытия, что сделало его отличной мишенью.

По мнению аналитиков «Военной хроники», украинское командование подвела слепая вера в силу технологий американского оружия, которое оказалось бессильно перед ударом дрона. Авторы напомнили, что всего ВСУ получили из США 31 танк Abrams M1. Следующий и более крупный выход боевых машин начнется по мере приближения российских войск к селам Семеновка, Орловка и Бердычи. Есть большая вероятность, что ВСУ повторят свою ошибку и окончательно останутся без американских танков.

Abrams с плюсами и минусами

Американские танки Abrams на протяжении многих лет были переоценены. Это очень затратное и дорогое оружие, хотя оно обладает достаточно серьезной эффективностью. У этих машин укрепленная башня, хорошая система навигации и скорострельность. Об этом «360» заявил сотрудник военно-исторического музея Антон Лиманов.

Он добавил, что главными недостатками американского танка являются цена (от шести до восьми миллионов долларов) и частые поломки, которые требуют серьезного обслуживания.

В ходе двух кампаний в Ираке американцы потеряли около 50 машин Abrams. Также очень многим понадобился ремонт за океаном. Поэтому российские бойцы были полностью правы, когда говорили, что «Абрамсы» будут гореть также, как горели «Леопарды». Антон Лиманов сотрудник военно-исторического музея

Эксперт добавил, что сегодня любой танк можно уничтожить выстрелом из гранатомета или переносной установки или с помощью FVP-дрона, как произошло с первым уничтоженным Abrams в зоне специальной операции, когда после удара беспилотника выстрел из противотанкового оружия совершил боец с позывным Рассвет.

Rolls-Royce в мире танков

Современные боевые действия не предполагают использование танков для прорыва обороны противника, как это было во время Великой Отечественной войны, когда колонны боевых машин продвигались вперед, открывая дорогу другим видам войск. Тогда для уничтожения танков под гусеницы бросались люди с гранатами. Современное оружие позволяет действовать дистанционно. Об этом «360» рассказал военный журналист и заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко.

Он пояснил, что первые серьезные гранатометные системы, которые быстро могли уничтожить любой танк, появились еще в 70-е годы XX века, намного опередив броневую мощь гусеничных машин.

Были периоды, когда танк принимал участие в боях шесть минут. За это время он должен был отстрелять свой боекомплект, развернуться и уйти назад после выполнения своей задачи. Если так получалось, то значит экипажу повезло. Алексей Борзеко военный журналист и заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия»

Военный журналист отметил, что американские Abrams весят до 700 тонн и не каждый мост или дорога способны выдержать их вес.

После Великой Отечественной войны в Советском Союзе строительство переправ и дорожной инфраструктуры вели таким образом, чтобы тяжелая техника не могла пройти. Сказался опыт противостояния немецким танковым бригадам, которые передвигались на «Королевских тиграх». При этом российские военные машины намного легче и маневреннее, чем западные.

РИА «Новости»

«Abrams, которые поставили Украине, — это устаревшие модели. Но горят они все одинаково, потому что и современные гранатометные и противотанковые системы по своему уровню гораздо выше. Танки пытаются защитить активной броней, установить систему радиоэлектронной борьбы, чтобы отвести ракету от прямого попадания», — добавил Борзенко.

Эксперт подчеркнул, что из-за большого количества электроники американские танки требуют создания серьезных ремонтных баз и тщательной проверки.

«Это как вы проехали на Rolls-Royce тысячу километров, вернулись и вам нужно на сервис: поменять масло, все фильтры и так далее. Но на „Жигулях“ вы полезете под машину и сами все поменяете, а вот на Rolls-Royce этого не удастся сделать», — привел пример военный журналист.

Борзенко добавил, что сегодня танки используются исключительно как часть вспомогательной артиллерии в ходе боевых действий. Времена, когда с помощью танков шли в наступление, давно закончились.