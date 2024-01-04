Мир 04 января 2024, 05:41 Переданные Украине 2 месяца назад танки Abrams так и не доехали до передовой Forbes: переданные Украине танки Abrams не задействовали в зоне СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американские танки Abrams, переданные два месяца назад Украине, до сих пор не появились в зоне специальной военной операции, их нигде не видели. Об этом сообщил журнал Forbes.

«Прошло два месяца с тех пор, как бывшие американские танки M-1 прибыли на Украину. И два месяца с тех пор, как мы видели какие-либо доказательства существования танков», — заявили в материале.

Реклама

Обозреватель издания отметил, что пока неясно, какой бригаде ВСУ передали танки и где Украина их использует. При этом ясно одно, что украинским военным следует усилить броню боевых машин, чтобы они могли противостоять атакам российских беспилотников.

По его мнению, ВСУ точно потеряет часть танков М-1, рассчитанных на четырех человек. Особенно они уязвимы для FPV-дронов, способных нанести удар там, где танковая броня наиболее тонкая — сверху и по бокам. Для этого достаточно сбросить даже старый противотанковый заряд, который ее пробьет, ранит или убьет члена экипажа, а также повредит различные электронные компоненты внутри башни или просто сможет ее поджечь.

Ранее старший редактор американского журнала The American Conservative Сумантра Майтра рассказала, что беспилотники помогают российским военным создавать смертельные ловушки для больших групп западной техники.