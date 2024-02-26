Спецоперация 26 февраля 2024, 19:14 Уничтожение танка Abrams на Авдеевском направлении попало на видео Появилось видео уничтожения танка Abrams на Авдеевском направлении

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Танк Abrams на Авдеевском направлении обнаружили операторы дрона-разведчика. После этого бронетехнику уничтожили, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В первом же боевом выезде „Абрамс“ был обнаружен операторами дрона-разведчика, после чего уничтожен иксоводами», — отметил он, опубликовав кадры удара по танку.

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Сальдо напомнил, что на поставленные Западом Leopard пришлось ставить активную динамическую защиту. В Пентагоне решили доработать технику, когда столкнулись с новостями об уничтожении этого вида танков на Запорожском направлении. Не помогла она и Abrams.

«Как оказалось, горит даже поярче „Леопардов“. Тупое американское железо обломалось о силу духа и боевое умение российских воинов», — подчеркнул глава Херсонской области.

Американский танк уничтожили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады. По информации «Военной хроники», удар по Abrams нанес беспилотник «Ланцет»