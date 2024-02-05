Спецоперация 05 февраля 2024, 02:22 ВСУ впервые показали танки Abrams под Авдеевкой Украинские боевики впервые показали американские танки Abrams в зоне СВО defense.gov

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Вооруженные силы Украины показали кадры с участием американского танка M1Abrams в зоне боевых действий в Авдеевке. Об этом сообщил Telegram-канал «Осведомитель» со ссылкой на украинские СМИ.

«На видео танк M1Abrams в триплексе БМП Bradley 47-й бригады ВСУ, воюющей на Авдеевском направлении», — уточнил канал.

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В публикации отметили, что раньше украинские военные не применяли в боях машины этого типа. При этом танки Abrams прибыли на Украину еще прошлой осенью. Если они где и «засветились» в то время, то только на полигонах.

Возможно, боевые машины перебросили под Авдеевку из-за тяжелой ситуации на фронте, сложившейся для ВСУ.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что российские военные вывели из строя большую часть немецких танков Leopard 2, которые Германия поставила ВСУ.

Эти боевые машины продемонстрировали проблемы с уровнем броневой защиты и сложностью технического обслуживания, а также плохо справлялись с зимней грязью.

До этого украинские боевики раскритиковали американские боевые машины пехоты Bradley, которые себя плохо показали в зимних условиях.