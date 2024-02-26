Спецоперация 26 февраля 2024, 18:20 Появилось фото горящего танка Abrams в зоне спецоперации «Военная хроника» показала кадры горящего танка Abrams в зоне спецопераци

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Российские военные уничтожили первый танк Abrams M1, который украинские боевики получили от США. Фотографию с горящей боевой машиной опубликовали авторы издания «Военная хроника» во «ВКонтакте»

На снятом оператором дрона кадре видно, что бронированная машина объята огнем. Авторы отметили, что танк уничтожил беспилотник «Ланцет», на счету которого уже есть горящие боевые машины Leopard-2A6 и Challenger-2.

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«С учетом того, что Украина получила всего три десятка M1, придется срочно думать как использовать их так, чтобы не растерять оставшиеся исправные машины», — предупредили они.

Военный корреспондент Александр Коц ранее сообщал, что американский танк подбили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России в районе Авдеевки.

Позже советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин не исключил, что уничтоженный танк ВСУ использовали для съемок пропагандистского ролика в районе Авдеевки. Он подчеркнул, что украинские боевики не использовали танк в боях и старались сберечь ценный реквизит.

Об использовании ВСУ танков Abrams на Авдеевском направлении ранее сообщал Telegram-канал «Политика страны». По данным авторов, боевые машины получила 47-я бригада украинской армии. Танки использовали в боевых действиях на протяжении месяца.