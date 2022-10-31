ВС России нанесли удар по инфраструктуре Украины: подробности | 360°

31 октября 2022, 17:24
Россия нанесла мощный удар по украинской инфраструктуре. Главное
Минобороны России заявило об ударах по энергетическим объектам Украины
Сегодня утром российская армия нанесла мощный удар по критической инфраструктуре Украины. Из-за массированных обстрелов по всей стране введут экстренные отключения электроэнергии. В результате воздушных тревог украинская экономика теряет около 7,5 миллиарда гривен в день.
Россия нанесла мощный удар
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что 31 октября армия России продолжила наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины. Высокоточным оружием большой дальности поражены все назначенные цели.
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Российские военные смели с лица земли тактические группы ВСУ и подразделения иностранных наемников. Кроме того, уничтожены склады боеприпасов и различная военная техника неприятеля, в том числе из иностранных поставок, а также более десятка беспилотных летательных аппаратов.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате сегодняшних ракетных ударов пострадали 18 объектов в десяти регионах. Большинство из них относятся к энергетической инфраструктуре, поэтому обесточены сотни населенных пунктов в семи областях.
Без воды и света
Местные СМИ и Telegram-каналы сообщили о взрывах в районе Кременчугской ГЭС, повреждено оборудование на Ладыжинской тепловой электростанции в Винницкой области. Харьковский метрополитен приостановил работу.
Взрывы были слышны в Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Украинцев предупредили об отключениях электричества, попросили экономить и без нужды не пользоваться электроприборами. В Киеве и Киевской области отключения будут продолжительными.
По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, один из снарядов попал в подстанцию в районе плотины Днепрогэс в контролируемом украинскими властями городе Запорожье. На фото и видеозаписях, которые опубликовали очевидцы, виден большой столб дыма, поднимающегося от постройки.
Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что все ракеты, направленные на украинскую столицу, сбиты. Между тем он признал, что 80% жителей города остались без водоснабжения и призвал их запастись водой. Энергетики занимаются возобновлением электроснабжения, питающего около 350 тысяч квартир.
Руководитель налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что из-за повсеместных воздушных тревог, объявленных во время рабочего дня, украинская экономика теряет примерно 7,5 миллиарда гривен, то есть 203 миллиона долларов.
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