Взрывы прогремели в Одесской и Полтавской областях Украины | 360°

Спецоперация 31 октября 2022, 08:55 Взрывы прогремели в Одесской и Полтавской областях Украины Минцифры Украины сообщило о взрывах в Одессе и Полтаве

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В Одесской и Полтавской областях прогремели взрывы. Воздушную тревогу объявили по всей Украине. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры на 08:40 31 октября.

Красным отмечены все регионы с запада на восток и с севера на юг. Об опасности предупредили также и жителей Львовской, Черниговской, Харьковской, Житомирской и других областей. В Одесской и Полтавской областях сообщили о взрывах.

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Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил об опасности в 07:01. По его словам, воздушную тревогу объявили на территории всей области.

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«Часть прошла от Николаева на северо-северо-запад», — написал он спустя полтора часа.

Воздушную тревогу объявили также в Киевской области и самой столице Украины. Местным жителям в Telegram-канале администрации посоветовали спуститься в укрытия и ждать дальнейших указаний.

Украинские войска утром 31 октября обстреляли территорию Луганской Народной Республики, сообщило представительство региона в Совместном центре контроля и координации прекращения огня. Они выпустили американские ракеты HIMARS по Сватово и Алчевску.