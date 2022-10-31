Власти Запорожья сообщили о взрыве на подстанции около ДнепроГЭС | 360°

Спецоперация 31 октября 2022, 12:49 Власти Запорожья сообщили о взрыве на подстанции около ДнепроГЭС Член ГСА Запорожской области Рогов сообщил о взрыве на подстанции возле ДнепроГЭС

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По подстанции возле ДнепроГЭС в городе Запорожье, который контролируют Вооруженные силы Украины (ВСУ), нанесли удар, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов. Он опубликовал видео с места происшествия.

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«По предварительной информации, в Запорожье попадание в подстанцию около ДнепроГЭСа», — написал Владимир Рогов. На опубликованных кадрах видно, как над объектом поднимаются густые клубы черного дыма.

По словам члена ГСА региона, в Запорожье сейчас не работает радио и плохой неустойчивый телесигнал. В некоторых районах города также перебои с водоснабжением и плохо работает мобильная связь. Рогов пожелал скорейшего освобождения Запорожья от украинских военных.

«Желаю всем землякам-запорожцам мирного неба над головой!», — написал член главного совета администрации области.

Утром в понедельник в Киеве прогремели взрывы. На территории всей Украины объявили воздушную тревогу, в некоторых районах украинской столицы пропало электричество.