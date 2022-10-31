Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры Киева | 360°

31 октября 2022, 10:24
Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры Киева
Мэр Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что объекты критической инфраструктуры города оказались под ударом. Об этом он написал в своем Telegram.
«В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена», — сообщил он.
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По его словам, водоснабжение отсутствует в некоторых районах города. Все службы Киева работают.
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Энергетики трудятся над возобновлением электроснабжения после повреждения объекта критической инфраструктуры, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве.
Ранее 31 октября стало известно о воздушной тревоге в Киеве и других регионах Украины. Позже сообщалось о взрывах в Киеве. Из-за этого в некоторых частях города пропало электричество. По данным украинского издания Страна.ua, в столице Украины прозвучало десять взрывов. Также без света остались некоторые населенные пункты Киевской области.
Украина
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