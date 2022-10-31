Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры Киева | 360°

Важное 31 октября 2022, 10:24 Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры Киева Мэр Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры Киева

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что объекты критической инфраструктуры города оказались под ударом. Об этом он написал в своем Telegram.

«В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена», — сообщил он.

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По его словам, водоснабжение отсутствует в некоторых районах города. Все службы Киева работают.

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Энергетики трудятся над возобновлением электроснабжения после повреждения объекта критической инфраструктуры, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве.

Ранее 31 октября стало известно о воздушной тревоге в Киеве и других регионах Украины. Позже сообщалось о взрывах в Киеве. Из-за этого в некоторых частях города пропало электричество. По данным украинского издания Страна.ua, в столице Украины прозвучало десять взрывов. Также без света остались некоторые населенные пункты Киевской области.