ВС России уничтожили немецкую установку PzH 2000 в Херсонской области | 360°

31 октября 2022, 14:28
ВС России уничтожили немецкую установку PzH 2000 в Херсонской области
Минобороны России сообщило об уничтожении немецкой установки PzH 2000 в Херсонской области
Российские военные предотвратили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на Николаево-Криворожском направлении, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что ВС России уничтожили более 70 военнослужащих противника и ряд вражеской техники, среди которой немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ) Panzerhaubitze-2000.
«В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции», — отметил Конашенков. В ходе выполнения задач на указанном направлении российские военные уничтожили германскую САУ, а также пять боевых бронированных и семь военных автомобилей противника.
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На Купянском направлении удалось уничтожить десятки иностранных наемников, сообщили в Минобороны России. За прошедшие сутки российские военные ударили по восьми пунктам управления ВСУ и по позициям 57 украинских подразделений. Игорь Конашенков сообщил о поражении всех намеченных целей в системах военного управления и энергетики Украины.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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