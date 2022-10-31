Свет отключили в Киевской области | 360°

31 октября 2022, 09:50
Свет отключили в Киевской области
Readovkа: свет пропал в Киевской области после взрывов
В Киевской области после взрывов начали отключать свет. Об этом сообщила Readovka.
Прилет зафиксировали на территории Киевской ГАЭС в Вышгородском районе. Свет пропал еще в Буче, Ворзеле, Гостомеле, Ирпени, Стоянке.
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Ранее местные СМИ сообщили, что в Киеве прогремели взрывы. Вскоре после этого очевидцы начали публиковать кадры со столбами дыма в небе после ударов.
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Также мощный пожар произошел в Запорожье после удара. Атаке подвергся объект критической инфраструктуры. В городе начались отключения света.
Минобороны России регулярно отчитывается о результатах ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Это — ответ на теракт на Крымском мосту, совершенный украинскими спецслужбами. Украинская сторона не стала скрывать свою причастность к атаке на гражданский объект.
Электричество
Киев
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