Эксклюзив 24 февраля 2024, 19:55 Одесса, Николаев, Харьков. Присоединение новых регионов к России решит проблему ПМР Политолог Светов: Одесса и Николаев могут стать частью России РИА «Новости»

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Освобождение Одесской и Николаевской областей в ходе спецоперации — тема, которую нужно так или иначе решать из-за угроз Крыму и Черноморскому флоту. Указанные территории могут войти в состав России, что помогло бы разобраться с главной проблемой Приднестровья. Подробности — в материале «360».

Освобождение Одессы и Николаева и выход к ПМР

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что с учетом военных угроз в Черном море Одесскую и Николаевскую области нужно освободить. По его словам, это очевидный факт, продиктованный также необходимостью выйти на границы с Приднестровской Молдавской Республикой.

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«Абсолютное большинство населения которой неоднократно на референдумах голосовало за вхождение в состав России», — добавил Рогозин.

При этом следует учитывать сложности при продвижении войск вдоль черноморского побережья, поскольку там — череда малопроходимых лиманов. Сенатор считает, что идти на Одессу и Николаев следует не с востока, а с севера.

РИА «Новости»

Приднестровский оппозиционер и бывший начальник службы связи, информации и СМИ республики Геннадий Чорба, в свою очередь, заявил, что на съезде депутатов всех уровней ПМР обратится к России с просьбой принять ее в свой состав.

По мнению Чорбы, дата съезда депутатов напрямую связана с анонсированным посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Он считает, что организаторы мероприятия будут основываться на результатах референдума 2006 года о свободном присоединении республики к России, где за выступили 97,1% проголосовавших.

Оппозиционер призвал депутатов отказаться от подобных шагов из-за возможных последствий. Он также обвинил президента Молдавии Майю Санду в бездействии касательно вопроса Приднестровья.

РИА «Новости»

Нужно ли освобождать Николаевскую и Одесскую области

Со стороны Одессы и Николаева действительно существует угроза Черноморскому флоту и Крыму, поэтому эти территории желательно освободить, рассказал «360» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Из одесских портов переправляют грузы, и суда идут вдоль берегов Румынии, Болгарии и дальше через проливы. Поэтому такая вот тема, которую надо так или иначе решать», — отметил специалист.

Как освободить Одессу и Николаев

Решением этого вопроса занимаются в Генштабе и командованиях, считает эксперт.

«По большому счету, для того чтобы это сделать, нам нужно освободить территории наши новые: это Херсонщину, это Запорожскую область и, конечно, ДНР, ЛНР. Все связано. С Харьковской областью мы работаем», — объяснил Дандыкин.

РИА «Новости»

По его мнению, заходить в регионы нужно по земле при поддержке Черноморского флота. Сейчас в поле видимости российских бойцов находится Очаков, который является частью Николаевской области.

«Об этом думают. Ну, а как — это уже будет решать Верховный главнокомандующий, Генштаб, министр обороны и так далее. Так или иначе это Новороссия», — подчеркнул военный эксперт.

При этом враг тоже считает, что ему нужно идти в контрнаступление, считает Дандыкин.

Лидер запрещенного крымского движения говорил, что будут даже высаживать десантные группы на Крымский полуостров. Думок у них много. <…> Наши разрабатывают планы, которые реальные. И мы убедимся, я думаю, скоро в этом. Василий Дандыкин военный эксперт

РИА «Новости»

Как решить проблему Приднестровья

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев говорил, что Одесса должна вернуться домой, напомнил в беседе с «360» политолог, журналист Юрий Светов. Президент Владимир Путин неоднократно называл Одессу русским городом.

«То есть тенденция специальной военной операции разворачивается в том ключе, что Одесса, Николаев, Харьков, вполне вероятно, станут частью Российской Федерации, а тем самым будет решена проблема Приднестровья. Сейчас ключевое уязвимое звено от Приднестровья — нет общей границы с Россией. Появится общая граница с Россией, и проблема Приднестровья разрешится сразу», — объяснил эксперт.

Обратится ли ПМР к России

Заявление приднестровского оппозиционера Чорбы — это чистой воды провокация, уверен Светов. Бывший президент Молдавии Игорь Додон сказал, что Украина давно напала бы на Приднестровье, если бы не понимала, что вторгается в Молдавию.

«Ежели такое обращение будет принято, то его можно трактовать: ага, теперь Приднестровье не Молдова, хотя фактически она ею не является, а часть России, поэтому можно это делать. Вы помните одновременно мечтания украинцев, что самолеты F-16 будут летать из Румынии через Молдавию? Вот о чем идет речь. Поэтому, я полагаю, что такого заявления не будет. Это, повторю, с моей точки зрения, провокация», — подчеркнул политолог.

Россия ничего не должна отвечать на это заявление. Цель страны сейчас — выполнение задач специальной операции, отметил Светов.

А то, что каждый болотный кулик что-то прокричит, реагировать на это неверно. Ну, сказал и сказал, пусть он говорит, пусть они волнуются, а мы должны делать свое собственное дело, не отвлекаясь на вот эти все штуки. Юрий Светов политолог

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Как отреагирует Молдавия

Сейчас Молдавия готовится к президентским выборам. В республике заявили, что после голосования страна немедленно окажется в составе Европейского союза, напомнил Светов.

«И нынешний действующий президент, и ее окружение уже высказывалось в том плане, что поскольку в Евросоюз с конфликтом внутренним не принимают, то, может быть, надо сбросить Приднестровье и потом вступить в Европейский союз», — рассказал политолог.

Он сравнил действия молдавских властей с шагами премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Тот «сбросил с себя Карабах», чтобы сбылись мечты о вступлении в ЕС, подытожил Светов.