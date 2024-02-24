Мир 24 февраля 2024, 10:25 ОБСЕ не отреагировала на обращение Приднестровья о возможных диверсиях Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии РИА «Новости»

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Власти Приднестровья направили ОБСЕ обращение, в котором сообщили о подготовке диверсионных групп в Молдавии для атаки приднестровских военных объектов. Об этом РИА «Новости» заявил глава республики Вадим Красносельский.

Он отметил, что власти Молдавии и руководство ОБСЕ не стали отвечать на эти сообщения.

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«Никаких адекватных реакций ни от Кишинева, ни со стороны ОБСЕ пока не последовало», — указал Красносельский.

В феврале приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба предположил, что руководство страны может обратиться к Кремлю и попросить принять республику в состав России. Об этом он проинформировал в соцсети Facebook*. По словам политика, страна направит российскому руководству это предложение уже 28 февраля.

Ранее Министерство госбезопасности Приднестровья предупредило, что иностранные специалисты занимаются в Молдавии подготовкой терактов. Большая часть диверсантов прибыла туда с Украины, добавили в ведомстве.

* Деятельность компании Meta (владеет Facebook и Instagram) запрещена в России.