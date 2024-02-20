Мир 20 февраля 2024, 20:12 Митинг с требованием отставки Пашиняна начался в Ереване РИА «Новости»: в центре Еревана начался митинг с требованием отставки Пашиняна РИА «Новости»

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В центре Еревана начался митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

«Акцию протеста на площади Свободы организовало движение „Вместе“ и приурочило ее к 36-й годовщине начала карабахского движения», — написали журналисты.

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Жители требуют, чтобы премьер-министр Никол Пашинян ушел с должности. Один из организаторов митинга Эдгар Казарян заявил, что движение подготовило сотню обоснований для смещения премьера.

«Мы не позволим азербайджано-турецкому режиму разрушить нашу государственность», — подчеркнул Казарян.

Пашинян предложил убрать упоминания Нагорного Карабаха из Декларации независимости Армении.

Ранее Пашинян заявил, что его страна никогда не занимала сторону России по украинскому конфликту. Он призвал не считать Армению ее союзницей. Политик подчеркнул, что сильно жалеет, что никак не может повлиять на разрешение украинского кризиса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заметил, что у России и Армении диаметрально противоположные позиции по вопросу конфликта на Украине.

При этом автор Telegram-канала «Голос Мордора» заметил, что Пашинян давно стал «многовекторным», говоря проще, пытающимся усидеть на двух стульях. Власти Армении создают из собственной страны вторую Украину.