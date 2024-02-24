24 февраля 2024, 11:23
«Очевидный факт». Одесскую и Николаевскую области призвали освободить и выйти к ПМР
Сенатор Рогозин призвал освободить Одесскую и Николаевскую области и выйти к ПМР
С учетом военных угроз в Черном море Одесскую и Николаевскую области необходимо освободить. Такое заявление сделал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
«С учетом военных угроз Черноморскому флоту и российскому судоходству в Черном море Одесская и Николаевская области должны быть также освобождены. И это очевидный факт, продиктованный также необходимостью выйти на границы с Приднестровской Молдавской Республикой», — отметил он и добавил, что большинство жителей ПМР поддерживает идею вхождения в состав России.
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Рогозин обратил внимание на сложности, с которыми могут столкнуться военные во время продвижения вдоль черноморского побережья из-за малопроходимых лиманов.
Он также напомнил о необходимости форсирования Днепра, указав на то, что войскам удобнее будет идти на Одессу и Николаев с севера.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил о продолжении боев на Купянском направлении. По его словам, российские военные смогли улучшить свои позиции по переднему краю и атаковать противника в районах Петропавловки, Ямполовки.
Дмитрий Рогозин
Одесса
Приднестровье
Специальная военная операция РФ на Украине
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