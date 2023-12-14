Важное 14 декабря 2023, 12:42 Путин назвал Одессу русским городом Президент Владимир Путин заявил, что Одесса является русским городом

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Одесса исторически являлась русским городом, об этом все прекрасно знают. Об этом на прямой линии в Гостином Дворе заявил глава государства Владимир Путин.

«Юго-восток Украины всегда являлся пророссийским, к России отошло все Причерноморье. Одесса — российский город. После распада СССР мы смирились с тем, что произошло, и были готовы так жить», — сказал он.

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Глава государства отметил, что после государственного переворота на Украине стало понятно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с соседней страной.

«Американцы потратили на госпереворот на Украине пять миллиардов долларов, они не постеснялись. В 2014 году три министра иностранных дел из стран Европы дали свои гарантии договоренности между оппозицией и президентом Виктором Юнуковичем. А через два дня был госпереворот. Зачем?» — добавил Путин.

Ранее президент указал, что цели специальной операции по демилитаризации Украине остались неизменными.

Прямая линия и большая пресс-конференция Путина проходит в четверг в Гостином Дворе, «360» ведет прямую трансляцию.