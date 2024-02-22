Важное 22 февраля 2024, 10:29 «Возвращайся домой». Медведев назвал Одессу исторически российской Зампред СБ Медведев назвал Одессу исторически русским городом Andrey Nekrasov/http://imagebroker.com/#/search/globallookpress

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Одесса должна вернуться в состав России, так как всегда являлась русским городом. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил об этом в интервью отечественным СМИ, сообщило РИА «Новости».

«Про Одессу я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой! Мы заждались Одессу в Российской Федерации», — заявил он.

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Дмитрий Медведев объяснил, что это российский и русский город на основании истории и языка, на котором говорили его жители. Он призвал вернуть Одессу в состав страны.

Одесскую, Харьковскую, Николаевскую и Днепропетровскую области исконно российскими объявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Дмитрий Медведев на встрече с военными в Чечне сказал, что Россия вступила в борьбу за исторически принадлежавшие ей территории. По его словам, эти земли веками входили в состав государства, но их попытались отнять.