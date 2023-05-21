Эксклюзив 21 мая 2023, 19:57 Крылья неудачи. Обещанные Украине F-16 не изменят ситуацию в зоне СВО «Голос Мордора»: Украине негде хранить и обслуживать обещанные Западом самолеты F-16 Stephen Leonardi / Unsplash

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Некоторые западные страны пообещали передать истребители F-16 Украине, а также обучить украинских летчиков обращению с этими самолетами. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» порассуждал о том, что этот шаг спровоцирует настоящую битву в небе, но даже помощь Запада не поможет ВСУ одержать победу.

Далее — прямая речь.

Инфраструктуры для F-16 нет

Ходят упорные слухи о том, что «истребительная коалиция» Запада собирается уже осенью передать Украине аж семь десятков легких истребителей-бомбардировщиков F-16. План очень амбициозный, но почему бы и нет? Дело даже не в том, что истребители передадут, а в том, что будет после этой передачи.

Несмотря на то что F-16 истребитель не новый и достаточно простой, он все равно в десятки раз сложнее любого Leopard или Abrams. Тут дело не только в подготовке пилотов, а в инфраструктуре на земле, технарях, которые будут эти самолеты обслуживать и ремонтировать, огромном количестве керосина, который необходимо будет где-то хранить, складах запасных частей для этих машин. Если западники не собираются присылать своих технарей, то новых авиамехаников необходимо будет учить, и этот процесс не менее сложный, чем обучение пилотов. А если взять в расчет то, что обслуживать F-16 будут «отставные» натовцы, то нужно еще найти желающих поехать туда, где прилететь может в любой момент.

Спрятать самолеты не получится

Семьдесят самолетов — число огромное. По-хорошему, учитывая, что все военные аэродромы Украины находятся в зоне поражения, их надо бы где-нибудь спрятать. Но понятно, что тут миссия невыполнима. Единственный вариант — использовать F-16 c иностранных аэродромов, но это делает страны, которые на такое согласятся, прямыми участниками конфликта. Да и радиус действия самолетов сократится.

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Еще одна сложность — российские системы ПВО самых различных типов, которые, в том числе, были заточены и на противодействие именно F-16 еще со времен СССР. Как я уже говорил, это самолет не новый, и Украине точно не передадут его последние модификации. Некоторые российские системы ПВО настолько дальнобойны, что смогут поражать эти самолеты в украинском воздушном пространстве, недалеко от аэродромов. Летать низко — не выход, потому что это огромный расход топлива и применять такую тактику можно только вблизи линии соприкосновения.

Пустые траты Запада

И еще один фактор — российская военная авиация, которая в специальной военной операции задействована очень незначительно. Вы хотите настоящую воздушную битву? Вы ее получите. Притом что у России колоссальный перевес в истребительной авиации и задействовать его никогда не поздно. А кроме того. имеются и ракеты «воздух — воздух», бьющие на очень серьезные расстояния.

Создается впечатление, что решение передать Украине истребители — это нечто из области истерики: «Да что бы вам еще такое дать?» Вряд ли тут хорошо продуманы все аспекты, но это неважно. Запад находится в шоке от того, что огромная военная помощь не приносит особых результатов. Затрачено уже столько, что армию Украины можно было создать и вооружить с нуля, причем по самым современным стандартам, но результата никакого нет.

И с истребителями будет то же самое. Они точно не дадут Украине никакого преимущества, а возможно, и создадут лишние проблемы.

И вот тогда встанет вопрос, а что же передать еще. И последней ступенькой в этом списке, вполне возможно, окажется тактическое ядерное оружие.

Но это уже будет равносильно самоубийству.