Спецоперация 15 мая 2023, 13:33 Российская ПВО сбила крылатую ракету Storm Shadow Минобороны РФ: российская ПВО сбила крылатую ракету Storm Shadow Соцсети

Читать 360tv в

Российская ПВО перехватила англо-французскую крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Кроме того, противовоздушная оборона сбила 10 снарядов HIMARS — американской реактивной системы залпового огня. Это оружие поступало украинской армии.

Реклама

Ранее Великобритания обещала, что передаст Украине новые дальнобойные беспилотники. Их радиус поражения — свыше 200 километров. Франция в свою очередь намерена оснастить ВСУ десятками бронемашин, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC.

Однако за все эти якобы безвозмездные поставки киевскому режиму еще придется заплатить. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «360» раскрыл, что на самом деле ждет Украину.