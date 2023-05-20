20 мая 2023, 04:39
США и союзники перешли к дискуссии, кто и сколько F-16 передаст Украине
Советник Салливан: США и союзники решают, кто и сколько F-16 передаст Украине
США и их союзники приступили к обсуждению того, кто поставит истребители F-16 Украине и в каком количестве. Об этом на брифинге заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Представитель Белого дома сообщил, что США перешли к обсуждению темы укрепления ВВС Украины в рамках «долгосрочной приверженности самообороне» этой страны. Планируется обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями.
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«По мере того, как будет разворачиваться обучение, в предстоящие месяцы мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, где будут переданы самолеты, кто их передаст и сколько», — подчеркнул Салливан.
Ранее в СМИ просочилась информация, что президент США Джо Байден одобрил передачу Украине F-16. Истребители не используют в готовящемся контрнаступлении ВСУ. Самолеты передадут в рамках «долгосрочной программы укрепления безопасности» Украины.
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Украина
Конфликт на востоке Украины
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