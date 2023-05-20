Эксклюзив 20 мая 2023, 15:09 «Никаких проблем». Россия закончит СВО раньше, чем украинские летчики научатся управлять F-16 Политолог Михайлов: Россия закончит спецоперацию раньше, чем ВСУ научатся управлять F-16 piqsels

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США и их союзники приступили к обсуждению того, кто и в каком количестве поставит многофункциональные истребители F-16 Украине. Киевский режим с нетерпением ждет возможности заполучить новую технику, однако пока украинские летчики научатся ей управлять, Россия уже закончит специальную военную операцию. Такое заявление в беседе с «360» сделал политолог, военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Украину превратили в испытательный полигон

Военный эксперт отметил, что передача Западом истребителей F-16 Украине обсуждалась давно, при этом сами страны Европы пытались затянуть процесс.

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«Они рассчитывали, что Россия сломается, поэтому не принимали особых усилий для того, чтобы попытаться „сокрушить“. Надеялись, что все будет проще. Но сейчас, видя, что Россия выполняет поставленные президентом задачи по специальной военной операции, Запад усиливает поддержку Украины вооружением», — пояснил Михайлов.

Украина понесла достаточно большие потери, однако киевский режим пытается сражаться, выпрашивает вооружение, рассказал спикер. Запад, по словам политолога, прекрасно понимает: «как только мы закончим с Украиной, то начнем задавать очень большие вопросы». Даже если страны не вступят в прямой конфликт с Россией, подчеркнул он, то все равно многое потеряют.

«Сейчас все ставки делаются на Украину как форпост блока НАТО. Это фактически испытательный полигон. Так что сражаться мы сможем», — заверил Михайлов.

Западные истребители не помогут ВСУ

На истребителях F-16 еще нужно уметь летать, напомнил спикер. По словам эксперта, это не очень надежная техника, как и все западное вооружение. К тому же очень капризная.

«Наверняка у украинских летчиков нет опыта для того, чтобы успешно выполнять поставленные задачи. В случае использования западных летчиков — это уже прямой военный конфликт, если они, конечно, только не разорвут контракты или не придут в качестве наемников. В любом случае их числа будет недостаточного для достойного сопротивления российским истребителям», — сказал военный эксперт.

Больших проблем в случае поставок F-16 киевскому режиму Михайлов не увидел. Он отметил, что это может немного усложнить задачи российским военным.

«Но и у нас же новейшая техника поступает на вооружение. И хочу отметить, что очень много военной техники западного образца мы уничтожаем еще до применения ее на поле боя. Так что, я думаю, никаких глобальных проблем, которые смогут изменить ситуацию на фронте, из-за поставках F-16 не произойдет», — заявил политолог.

За время, которое требуется, чтобы научить летчиков хорошо летать, Россия уже закончит СВО, посчитал эксперт. Даже при перспективе горячей фазы, которую оценивают минимум в год, добавил Михайлов.

«Я не вижу возможности для Украины переломить ситуацию», — заключил он.

Ранее МИД России предупредил Запад о колоссальных рисках в случае поставок Украине F-16.