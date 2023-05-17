Мир 17 мая 2023, 09:03 Великобритания и Нидерланды создадут коалицию для поставок F-16 на Украину Великобритания и Нидерланды создадут коалицию по закупке истребителей F-16 для ВСУ Pxhere

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Премьер-министры Великобритании и Нидерландов Риши Судак и Марк Рютте договорились создать международную коалицию для закупок истребителей F-16 для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление опубликовали на сайте правительства Соединенного Королевства.

Политики провели переговоры на саммите Совета Европы в Исландии. Главы правительств договорились работать над предоставлением Украине боевой авиации, а также обучением украинских пилотов.

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Британское правительство ранее заявило о намерении обучать военнослужащих ВСУ управлять истребителями, в том числе еще не переданными американскими F-16. Риши Сунак обсудил военную помощь с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Лондон. Британия передала ВСУ крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Российский МИД прокомментировал передачу Storm Shadow киевскому режиму Британией. Решение расценили как очередной крайне враждебный шаг. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили беспрецедентный уровень вовлеченности Великобритании в конфликт.