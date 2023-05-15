Мир 15 мая 2023, 21:56 Макрон сообщил о готовности начать обучение украинских пилотов Макрон: Франция готова приступить к обучению украинских пилотов прямо сейчас РИА «Новости»

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Франция готова приступить к обучению украиснких летчиков. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1.

«Мы открыты для обучения пилотов. Вместе с некоторыми другими европейскими странами, которые выразили готовность <…> Обучение может начаться прямо сейчас», — высказался он.

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С властями Соединенных Штатов союзники еще ведут дискуссии на эту тему, уточнил Макрон. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также сообщил, что британские инструкторы обучат украинских летчиков управлению истребителями. По его словам, речь идет даже об американских F-16, которые еще не передали киевскому режиму.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что страны Запада согласятся поставить Вооруженным силам Украины истребители в том случае, если в зоне проведения специальной военной операции Россия резко не сменит свои позиции и не начнет продвигаться вперед. Он пояснил, что таким образом европейские союзники смогут подготовить пилотов ВСУ к полетам на новой технике.