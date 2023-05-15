15 мая 2023, 21:56
Макрон сообщил о готовности начать обучение украинских пилотов
Макрон: Франция готова приступить к обучению украинских пилотов прямо сейчас
Франция готова приступить к обучению украиснких летчиков. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1.
«Мы открыты для обучения пилотов. Вместе с некоторыми другими европейскими странами, которые выразили готовность <…> Обучение может начаться прямо сейчас», — высказался он.
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С властями Соединенных Штатов союзники еще ведут дискуссии на эту тему, уточнил Макрон. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также сообщил, что британские инструкторы обучат украинских летчиков управлению истребителями. По его словам, речь идет даже об американских F-16, которые еще не передали киевскому режиму.
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что страны Запада согласятся поставить Вооруженным силам Украины истребители в том случае, если в зоне проведения специальной военной операции Россия резко не сменит свои позиции и не начнет продвигаться вперед. Он пояснил, что таким образом европейские союзники смогут подготовить пилотов ВСУ к полетам на новой технике.
Эммануэль Макрон
ВСУ
Франция
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