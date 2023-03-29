Спецоперация 29 марта 2023, 17:34 💥 Стреляют на лету. Что нужно знать о новых уникальных танках для СВО Военный эксперт Орлов: новые танки Т-90М и Т-72Б заметно расширят возможности армии России Telegram

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Российские военные получили новые модернизированные танки Т-90М и Т-72Б3М. Они отличаются уникальными характеристиками и оснащены по последнему слову военной техники. Благодаря этому боевые машины способны достойно противостоять технике НАТО.

Новые танки отправили в зону СВО

Российские военные, находящиеся в зоне спецоперации на Украине, получили новые танки. Это несколько сотен Т-90М «Прорыв» и глубоко модернизированные Т-72Б3М. По своим тактико-техническим характеристикам они выступят достойными соперниками западной военной технике.

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Танки оснащены новыми системами вооружения, управления огнем, защиты, подвижности и ситуационной осведомленности. Их боевые данные серьезно превосходят машины стран НАТО, которые блок передал или собирается передать ВСУ.

Ранее сообщалось, что Т-90М «Прорыв» пресекли вылазку разведгруппы 81-й аэромобильной бригады украинской армии. Противника выявили с помощью беспилотников, после чего танки с закрытых огневых позиций нанесли удар осколочно-фугасными снарядами.

Российские «монстры»

Обе модели создавали на Уралвагонзаводе. Т-90М «Прорыв» строили как конкурента американским Abrams, а на деле получился самый продвинутый танк в современном мире. Он отличается живучестью, к тому же единственный может метко стрелять в полете, писал ТАСС.

Нет, летать танк не умеет, но, спрыгивая с крутой горки, способен поразить цель, а приземлившись, продолжить движение, не сбавляя скорости. Он легче Leclerc, Leopard, Challenger и Abrams, что тоже дает серьезное преимущество.

Кроме того, Т-90 — самый низкий из ведущих современных танков. Это делает машину менее заметной на поле боя. Также благодаря приземистости танк легко транспортировать по железным дорогам: его башня легко пройдет даже в невысокий тоннель.

Танк Т-90М «Прорыв» / Викимедиа

Летом 2021 года Т-72Б3М поступили в 126-ю бригаду береговой обороны Крыма. Выбор на них пал неспроста: эти машины могут поражать наземные, надводные и воздушные цели. То есть способны уничтожить не только десант, но и катера, небольшие корабли и вертолеты противника, уточняли «Известия».

Танки Т-72Б3М тоже не новички в СВО: в конце января модернизированные машины поступили в распоряжение 1-й Гвардейской славянской бригады ДНР. При поддержке авиации они крушат укрепрайоны и могут быстро менять позиции, уходя от вражеского огня.

Бойцы рассказывали, что на Т-72Б3 установили тепловизор, усовершенствовали тепловизионные прицелы, появилась управляемость снарядами. Новая динамическая защита танков на 50% повышает выживаемость экипажа.

Танк Т-72Б3 / Викимедиа

Одинаковых танков не бывает

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов рассказал «360», что поставленные военным танки заметно отличаются от других бронемашин, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

Эти танки обладают в числе прочего системами ночного наблюдения. Их достаточно выгодно применять для прицельного ведения огня там по укрепрайонам. Новые машины существенно расширят возможности наших подразделений по уничтожению опорных пунктов или бронетехники противника. Владимир Орлов

По мнению Орлова, сравнивать военную технику — дело неблагодарное: многое зависит от поколения машин. Важно, для какого театра военных действий они предполагались. Плюс у всех танков есть свои сильные и слабые стороны.

«Например, современный Abrams, хоть и достаточно тяжелый, оборудован всеми современными системами, которые помогают вести боевые действия. Да, там нет автомата заряжания, но это не мешает. В лобовую проекцию не каждый боеприпас сможет его поразить», — пояснил собеседник «360».

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Тяжелые, медленные и радиоактивные

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «360» о слабых местах некоторых западных танков. Например, двигатель Abrams боится пыли и требует особого топлива. У машины слабо защищена электроника, и стоит ее поразить — машина останавливается.

Немецкий Leopard за счет тяжести имеет проблемы с маневренностью и с трудом выжимает 60 километров в час. Он очень уязвим по бортам и, как «американец», не может стрелять управляемыми ракетами. Дальность огневого боя — не более трех километров.

Боевой британский Challenger весит до 80 тонн — его не выдержит большинство европейских мостов. В машине отсутствует автоматическое заряжение и нужен специальный член экипажа, который будет подавать снаряды. В итоге это сказывается на скорострельности.

К тому же все западные танки имеют в основе брони обедненный уран. При высокой температуре, например из-за попадания подкалиберного снаряда, он плавится — и начинается радиоактивное заражение экипажа.