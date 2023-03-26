Здоровье 26 марта 2023, 21:47 Онколог рассказал, кто больше всего пострадает от использования оружия с обедненным ураном Онколог Ахмед: от использования обедненного урана больше всего пострадают старики и дети РИА «Новости»

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Применение снарядов с обедненным ураном больше всего навредит старикам и детям, радиоактивная составляющая сохраняется в окружающей среде долгие годы. Об этом «Известиям» рассказал врач-онколог Абдель Кадер Салем Ахмед.

«Любое оружие, конструкция которого предполагает наличие уранового стержня или радиоактивных компонентов, конечно, наносит большой вред здоровью человека и всему обществу», — отметил онколог.

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Достоверно известно, что урановые наконечники использовали во время войны в Заливе в начале 90-х, после этого в регионе наблюдался всплеск онкологических заболеваний. Окружающая среда страдает не только во время атаки, но и спустя много лет, так как радиоактивная составляющая уранового сердечника не подлежит дезактивации.

Врач подчеркнул, что от воздействия обедненного урана в первую очередь пострадают люди с ослабленным иммунитетом: старики и дети. Во время развития дети более восприимчивы к повреждениям. Обедненный уран может влиять на клетки и менять их генетическую структуру, что может привести к врожденным аномалиям и дефектам.

О передаче Украине снарядов с обедненным ураном заявила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди.