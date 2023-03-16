Мир 16 марта 2023, 05:26 Танки Т-90М «Прорыв» сорвали вылазку украинских разведчиков ТАСС: Танки Т-90М «Прорыв» сорвали вылазку разведчиков ВСУ Pxhere

Читать 360tv в

Разведгруппа ВСУ предприняла попытку вылазки на Краснолиманском направлении. Планы украинской разведгруппы сорвали российские танки Т-90М «Прорыв». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Денис Аверин в разговоре с ТАСС.

По его словам, расчеты БПЛА группировки войск «Центр» выявили разведгруппу 81-й аэромобильной бригады ВСУ на Краснолиманском направлении. Противник намеревался доразведать позиции российских войск.

Реклама

«Экипажи танков Т-90М „Прорыв“ нанесли удары осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций», — сказал Аверин.

Реклама

Он добавил, что противника отбросили на ранее занимаемые рубежи.

Ранее истребительная авиация ВКС России сбила в районе села Успеновка Запорожской области украинский военный вертолет Ми-8. Как отметил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, за одни сутки российские средства ПВО перехватили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», которые украинские боевики выпустили по мирным городам. Помимо этого российские военные уничтожили семь беспилотников ВСУ.