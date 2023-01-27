Спецоперация 27 января 2023, 18:07 «Хватит только на сутки боя». Российская армия превратит новые танки ВСУ в груду металла Военный эксперт Дандыкин сравнил Украину с жадной старухой из сказки Пушкина РИА «Новости»

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Западные танки принесут больше проблем, чем помощи Украине. Мало того что машинам требуется спецобслуживание и особенное топливо, которое не купишь на любой заправке, они полностью зависимы от электроники, тяжелые и неповоротливые, а иногда даже радиоактивны. Зарубежные спонсоры конфликта стараются оттянуть момент передачи вооружения до весны. Между тем аппетиты ВСУ растут: они требуют самолеты, подлодки и скоро, похоже, могут заказать ядерную боеголовку.

Помощь ВСУ отложили до весны

Американцы не успеют к весне отправить обещанные танки M1 Abrams на Украину, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в сенате. Переброска машин требует значительной подготовки.

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Она также напомнила, что этим боевым машинам нужен особенный уход и специальное топливо. Обучение украинских танкистов тоже займет время.

Великобритания заявила, что в конце марта переправит на Украину свои Challenger. Французы пока не решили, будут ли вносить свою лепту в танковую помощь ВСУ. Они могут предоставить боевые машины AMX-56 Leclerc, которые прозвали «хрупкими монстрами»: танки весят 50 тонн и требуют чрезвычайно сложного технического обслуживания, отмечал Spiegel.

Танк Leclerc / Викимедиа

Abrams стоят без электроники

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «360», что Украина получит основные боевые танки, достаточно современные. Abrams выпускают с 80-х годов прошлого века и использовали практически во всех конфликтах, в которых участвовали США.

«Танк оснащен очень сложным двигателем — он реально вертолетный, требует особого топлива и ухода за собой. Например, в Ираке насосались пыли и вышли из строя почти все машины. Кроме того, Abrams неповоротливый и тяжелый — более 60 тонн», — рассказал Матвийчук.

Abrams хорошо идет по асфальту, тяжелому грунту, но плохо ходит по снегу и болоту. Уязвимое место машины — слабо защищенная электроника, которая расположена за башней. Стоит ее поразить — и танк останавливается.

Также все западные танки имеют в основе брони обедненный уран, отметил эксперт. При высокой температуре, например из-за попадания подкалиберного снаряда, она плавится и начинается радиоактивное заражение экипажа.

Танк Abrams / Викимедиа

Leopard — уязвимый тихоход

Немецкий Leopard — наследник Tiger и Panther, знакомых нам по Великой Отечественной войне, добавил собеседник «360». У танка очень интересная компоновка, особенно удался двигатель: на поле боя его можно заменить за 40 минут.

«Вес — более 60 тонн, увеличенное давление на груз, то есть те же самые проблемы с маневренностью, что и у Abrams. Если наш Т-90 на полигоне развивал скорость до 90 километров в час, то Leopard еле-еле доходят до 60 километров в час», — отметил эксперт.

Leopard очень уязвим по бортам. Турки применяли их в Сирии против курдов, и те, не имея современного оружия, смогли сжечь порядка десяти танков противника. Также ни Leopard, ни Abrams не могут стрелять управляемыми ракетами, а дальность их огневого боя — не более трех километров.

Танк Leopard 2 / Викимедиа

Танки на один бой

Боевой танк Великобритании Challenger — монстр среди монстров: он весит до 80 тонн. Матвийчук подчеркнул, что придется проводить специальные операции ради преодоления каждого украинского моста: все они выдерживают до 60 тонн, а в маленьких поселениях — до 30 тонн.

«Challenger имеют так называемое картузное заряжение: сначала в ствол загоняется заряд, потом „картуз“ с порохом, за ним идет воспламенитель. То есть автомата заряжения нету — нужен человек, который будет бросать эти чушки в ствол», — пояснил эксперт.

Танк Challenger / Викимедиа

Российский танк может сделать 12 выстрелов в минуту, тогда как западные образцы — не более шести-восьми за то же время. Плюс отечественные машины способны стрелять очередями без перезарядки.

Вся эта западная техника настолько напичкана электроникой, что радиоэлектронный удар, который мы нанесем по ним (а мы это обязательно сделаем!), выведет из строя всю систему наведения и управления. Танк превратится в груду металла. Анатолий Матвийчук

Матвийчук уточнил, что все эти машины были рассчитаны на поддержку с воздуха. Везде, где применялись такие танки, сначала шел мощный авиаудар по противнику, артиллерия завоевывала огневое превосходство и только потом в дело вступали танкисты.

«Украинцы такой тактикой воспользоваться не смогут: у них нет авиации, а артиллерия намного слабее нашей. Применение этих танков по одному ничего не решит, если они бросят сразу всю эту массу танков, их хватит только на сутки боя», — уверен эксперт.

Законные цели армии России

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин подтвердил, что западным танкам нужно специальное топливо и обслуживание. Вместе с танками передают машины, которые их обслуживают, обеспечивающие и ремонтные базы.

Для Leclerc нужно порядка 200 человек, примерно такая же картина — с Abrams. Однако их будет достаточно тяжело ремонтировать, особенно в полевых условиях. Тащить куда-нибудь в Польшу выйдет себе дороже, подчеркнул Дандыкин.

Все коммуникации и сама доставка танков — законные цели для российской боевой авиации и ракетчиков. Василий Дандыкин

Военный эксперт предположил, что заминка с передачей американских танков связана с весенней распутицей: в Штатах явно не хотят, чтобы их машины плохо выглядели в боевых условиях, поэтому ждут тепла.

Но погода и ландшафт — не главная проблема Запада и ВСУ, подчеркнул Дандыкин. Гитлеровцы тоже говорили, что основной проблемой в 1941 году был мороз, а когда летом их стали бить на Курской дуге, начали искать другие оправдания.

«Их настоящие проблемы — наши ребята, которые сегодня будут воевать на российских танках Т-90М „Прорыв“, вертолетах Ка-52 и Ми-28, специально заточенных на борьбу с танками», — сказал Дандыкин.

Сказка о жадной старухе повторяется

По словам военного эксперта, украинских военных уже начали обучать: в Германию прибыла группа вэсэушников, которых пока тренируют на боевых машин пехоты Murder. Скорее всего, потом пересадят на Leopard. Учеба на базах НАТО займет пару месяцев.

Потом все это добро вместе с украинцами появится на позициях. Не исключено, что за рычаги посадят наемников, и тогда танки вступят в дело раньше. Хотя даже группировка из полтораста машин всех задач не решит. К тому же аппетиты Украины растут.

ВСУ хотят все больше и больше, как наркоман, который раз за разом требует увеличить дозу. Сначала Javelin, даже новорожденных девочек в их честь называли. Потом — HIMARS, затем танки, теперь уже говорят о самолетах и подводных лодках. А дальше скажут: «Дайте нам ядерную ракету!» Василий Дандыкин

Дандыкин сравнил Украину с героиней сказки Пушкина, которая в своих желаниях дошла до владычицы морской, да только в итоге оказалось у разбитого корыта. Эта же участь, несомненно, ждет киевский режим.