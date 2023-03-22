Общество 22 марта 2023, 09:53 Названы особенности снарядов с обедненным ураном для танков Abrams РБК: снаряды с обедненным ураном для американских танков Abrams токсичны flickr

Читать 360tv в

Снаряды с обедненным ураном, которые используют для американских танков Abrams имеют большой уровень канцерогенности и токсичности. При этом по степени радиоактивного поражения они уступают грязным бомбам. Об этом РБК рассказали эксперты.

Эксперт Василий Кашин заявил, что применение США таких снарядов вызвало политические споры между американской и японской сторонами.

Реклама

«Требования устранить экологический ущерб, который был отмечен, и выступления со стороны местного японского населения», — отметил он.

Реклама

Специалист добавил, что нельзя сравнивать классическую грязную бомбу и обедненный уран. Последний можно рассматривать с юридической точки зрения как «подвид радиоактивного оружия». Кашин отметил, что от снарядов с обедненным ураном могут пострадать и применяющие его военные.

«Принимаются меры для ограждения экипажей от последствий токсичного воздействия этого материала, тем не менее проблемы возникали постоянно», — рассказал он.

Эксперт Александр Храмчихин обратил внимание на то, что снаряды с обедненным ураном канцерогенны и токсичны. При этом они так же радиоактивны, как грязные бомбы. Накануне стало известно, что Великобритания готова передать Украине боеприпасы с обедненным ураном.