Армия 29 марта 2023, 05:02 Российская армия получила новейшие танки Т-90 для применения в зоне СВО РИА «Новости» ВС РФ получили новейшие танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М в зоне СВО РИА «Новости»

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Вооруженные силы России получили для применения в зоне СВО несколько сотен новейших танков, которые только сошли с конвейера. Это Т-90М «Прорыв» и глубоко модернизированные машины Т-72Б3М, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, танки по своим тактико-техническим характеристикам как минимум находятся на уровне самых современных иностранных машин. Это касается вооружения, системы управления огнем, защиты, подвижности, ситуационной осведомленности.

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«В то же время можно с уверенностью говорить о том, что Т-90М и Т-72Б3М наголову превосходят по боевым характеристикам те танки, в том числе стран НАТО, которые есть в наличии у украинских войск или будут им поставляться в ближайшем будущем», — заключил источник агентства.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Вооруженные силы Украины получили партию британских танков Challenger 2 и скоро выведут их на поле боя. Недавно на Украину привезли бронетехнику из Великобритании, ее уже передали на вооружение десантно-штурмовых войск.