Эксклюзив 05 мая 2023, 18:01 Британская разведка заявила о рисках контрнаступления ВСУ. Но Зеленскому деваться некуда Военный аналитик Онуфриенко: британцы предупредили ВСУ об опасности контрнаступления

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Вооруженным силам Украины удалось одержать победу, правда, над своим же беспилотником. Пока они борются с неуправляемыми дронами над Киевом, британская разведка вовсю трубит об опасности контрнаступления в районе Артемовска. Российские войска серьезно подготовились, однако президенту Украины Владимиру Зеленскому уже некуда деваться. Об этом «360» рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

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Торговля оружием

[Президент США Джо] Байден в третий раз сообщил, что Белый дом не причастен к атаке на Кремль. При этом всем очевидно, что клоун-президент прыгает так высоко, как ему приказывают из-за большой лужи. А министр иностранных дел [Украины Дмитрий] Кулеба сообщил о том, что [Украина] не планирует нападение на Приднестровье, но держит там небольшие войска. Это вполне очевидно, потому что пушечного мяса нам не хватает в Донбассе, а нападение на формально и де-юро существующую Молдавию не входит в планы Киева.

А министерство обороны некогда великой Британии заявило о случаях перепродажи оружия до его попадания в Донбасс. Причем весьма своеобразно. Младший министр по делам вооруженных сил Джеймс Хили заявил, что оружие, которое Лондон дарит Киеву, крайне редко доходит до фронта.

Наши оружием не торгуют. Передают его бесплатно. Вот этот ФАБ-250 передали специально для 59-й бригады Вооруженных сил хунты. На фронтах наиболее упорные бои сейчас разворачиваются в Белогоровке, которая находится на берегу Северского Донца. Наши закрепились в промзоне, противник удерживает за собой частный сектор и меловой карьер. Очень упорные бои на восточной окраине Спорного, так как противник понимает, что занятие этих укрепрайонов нашими Вооруженными силами до начала долгожданного наступления неизбежно потребует от них перебрасывать на это направление подкрепление, которого не хватает собственно для самого наступления.

Очередные неудачи ВСУ

В Артемовске же без перемен. Ежедневно «оркестранты» освобождают два-три квартала на западе и севере города. При этом [основатель ЧВК «Вагнер» Евгений] Пригожин сообщил, что если не будет пополнения боеприпасов, то 10 мая ЧВК «Вагнер» передает этот участок фронта кадровым частям Вооруженных сил России. <…>

Я напомню, что именно [бойцы] «Вагнера» за последние 10 месяцев полностью освободили Соледар и почти полностью освободили Артемовск. Вооруженные силы России после освобождения Лисичанска и Северодонецка города не брали.

Сейчас Вооруженные силы хунты проводят разведку боем и в районе Северных дач, и под Никольским и Павловкой. Успеха они не имеют. Но, тем не менее, наши войска находятся южнее Угледара. Ровно такую же попытку разведки боем проводил противник в районе Орехова. Многие ее приняли за начало долгожданного наступления. Но, как оказалось, это всего лишь разведка боем, как обычно, неудачная.

Британцы предупредили Зеленского

А на подлете к аэродрому Бельбек в Севастополе было уничтожено три очередных беспилотника противника. Еще один уничтожили прямо над центром Киева ПВО хунты. Как выяснилось, и ВВС хунты это уже признали, они сбили собственный Bayraktar TB2. Надо заметить, что в этой битве Вооруженные силы хунты проиграть не могли. При этом десятки наших дронов сбить им не удалось над Киевом — около получаса звучала воздушная тревога.

Ну, а разведка некогда великой Британии продолжает запугивать клоуна-президента. Ми-6 передало в его Офис данные о том, что Россия накопила 300 тысяч солдат, еще 200 тысяч находятся в резерве у границ. И островитяне считают, что контрнаступление под Бахмутом (украинское название Артемовска — прим. ред.) — слишком рискованная операция для Вооруженных сил хунты. Тем не менее, она так или иначе состоится, потому что деваться клоуну-президенту просто некуда.

Ну и внутри самой хунты не прекращаются разборки на всех уровнях. Один из самых одиозных активистов Майдана, сжигавший людей в Одессе в Доме профсоюзов, Демьян Ганул довел даже вояк хунты. В результате его избили за воровство денег, которые он собирал якобы на нужды ВСУ через донаты.

Последняя новость пришла из-за рубежа: макаронники в панике. В Италии впервые создана спецкомиссия для обсуждения быстрого роста цен на макароны. На этом все.