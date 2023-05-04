Спецоперация 04 мая 2023, 13:34 Украина не будет атаковать Приднестровье, но продолжит держать войска у границ — Кулеба Кулеба: Украина не будет атаковать Приднестровье, потому что признает суверенитет Молдавии Официальный сайт президента Украины

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Украина не собирается атаковать Приднестровье, хотя держит войска у его границ. Такое заявление сделал руководитель МИД страны Дмитрий Кулеба, сообщило издание News.ru.

Украинский дипломат сказал, что ВСУ признают суверенитет Молдавии и не будут предпринимать каких-либо действий.

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«Приднестровье на нашем юго-западном фланге — это риск, который заставляет нас направлять силы на данный участок границы, для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией», — добавил представитель МИД Украины.

О том, что ВСУ начали готовиться к провокации против Приднестровья, рассказывал источник канала RT. В начале весны в районах населенных пунктов Дачное, Каменка и Раздельная местные власти передали украинской армии ангары.

Бронетехнику, бойцов, артиллерийские установки и самоходные гаубицы с крестами и флагами Украины заметили в районе Одесской области. Технику перебрасывали по железной дороге.

Ранее ВСУ заподозрили в готовящейся атаке на Кременную в ЛНР. Военные направили большую колонну техники в сторону Северска. Также появлялась информация, что ВСУ стянули войска для контрнаступления в Запорожскую область.