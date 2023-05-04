Происшествия 04 мая 2023, 19:49 Силы ПВО уничтожили в Севастополе очередной украинский беспилотник Губернатор Севастополя Развожаев: силы ПВО сбили БПЛА в районе аэродрома Бельбек РИА «Новости»

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ВСУ в очередной раз предприняли попытку атаковать Севастополь беспилотниками. Однако силы ПВО успешно отразили атаку. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Очередная атака на Севастополь. Около 19:00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек», — написал он.

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По словам градоначальника, инфраструктура не пострадала. Ситуация под контролем, заверил Развожаев.

За час до этого в канале губернатора появилось сообщение о том, что в городе военные проводят работы в рамках противоподводно-диверсионной обороны. В связи с этим горожане могут слышать громкие звуки.

Накануне, 3 мая, система ПВО сработала на юго-востоке Крыма. По словам главы региона Сергея Аксенова, повреждений и пострадавших нет.

Украинские силы в последние дни регулярно пытаются атаковать Крым и Севастополь. В минувшую субботу, 29 апреля, один из вражеских беспилотников смог долететь до нефтяного резервуара, в результате чего начался пожар.