05 мая 2023, 11:38
Кремль осведомлен о положении ЧВК «Вагнер» в Артемовске — Песков
Представитель Кремля Песков: власти РФ знают о положении ЧВК «Вагнер» в Артемовске
В Кремле знают о готовящемся выходе ЧВК «Вагнер» из Артемовска, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что не станет давать дальнейших комментариев, так как «вопрос касается хода СВО».
«Да, разумеется, мы видели в средствах массовой информации. Но я не могу это комментировать, поскольку это касается хода спецоперации», — рассказал представитель Кремля журналистам радио «Маяк».
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что намерен вывести своих бойцов из Артемовска в тыловые лагеря 10 мая в связи с нехваткой боеприпасов. «Вагнеровцы» передадут позиции подразделениям Минобороны. Пригожин подчеркнул, что без необходимого количества боеприпасов бойцы обречены на верную смерть.
О дефиците снарядов он говорил еще в конце апреля. Глава ЧВК «Вагнер» заметил, что из-за этого гибнет все больше людей, и уже тогда допустил, что часть подразделений частной военной компании придется вывести из Артемовска.
Дмитрий Песков
Артемовск
Евгений Пригожин
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