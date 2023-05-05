Власть 05 мая 2023, 12:04 Песков не исключил, что вопрос об атаке БПЛА на Кремль могут поднять на заседании Совбеза 5 мая Пресс-секретарь Песков: тему атаки на Кремль могут поднять на Совбезе 5 мая Пресс-служба Кремля

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил, что атаку украинских БПЛА на Кремль глава государства Владимир Путин может обсудить на совещании с постоянными членами Совета безопасности 5 мая. Об этом сообщил ТАСС.

«То, что будет так или иначе обсуждаться, — можно с большой долей уверенности эти предположить», — заявил Песков.

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Атака беспилотников на Кремль произошла в ночь на 3 мая. Дрон повредил два медных листа на куполе Сенатского дворца. Пресс-секретарь президента сказал, что их очень оперативно заменят. Он подчеркнул, что в момент произошедшего Владимира Путина не было в Кремле.

Дмитрий Песков допустил, что Украина пошла на этот шаг с согласия США. Однако представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Штаты не имеют никакого отношения к случившемуся. Украинский президент Владимир Зеленский не признал причастность киевского режима к нападению на Кремль.