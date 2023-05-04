Мир 04 мая 2023, 23:34 ВВС Украины признали, что сбили над Киевом собственный беспилотник ВВС Украины признали, что сбили над Киевом собственный беспилотник Bayraktar TB2

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Летавший над Киевом беспилотник оказался украинским Bayraktar TB2. Военные сбили свой же дрон. Об этом сообщило командование Военно-воздушных сил страны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что вечером 4 мая в Киевской области во время планового полета беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 потерял управление. Так как дрон находился в небе над столицей без контроля, это могло привести к происшествию. Поэтому БПЛА решили уничтожить, пояснили в ВВС Украины.

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«Принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель уничтожена! Жаль, но это техника, и такие случаи бывают», — отметили в публикации.

Вероятной причиной потери управления могла стать техническая неисправность. В ведомстве уточнили, что сейчас специалисты устанавливают обстоятельства случившегося. Жертв и пострадавших при падении обломков беспилотника нет.

Кадры с летевшим в небе над Киевом беспилотником распространились в Сети 4 мая. Судя по видео, по БПЛА выпустили несколько снарядов, однако уничтожить его с первого раза не получилось. В результате одна из ракет достигла своей цели. Сбитый дрон вспыхнул в небе, после чего упал на землю.