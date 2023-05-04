04 мая 2023, 23:34
ВВС Украины признали, что сбили над Киевом собственный беспилотник
ВВС Украины признали, что сбили над Киевом собственный беспилотник Bayraktar TB2
Летавший над Киевом беспилотник оказался украинским Bayraktar TB2. Военные сбили свой же дрон. Об этом сообщило командование Военно-воздушных сил страны в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что вечером 4 мая в Киевской области во время планового полета беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 потерял управление. Так как дрон находился в небе над столицей без контроля, это могло привести к происшествию. Поэтому БПЛА решили уничтожить, пояснили в ВВС Украины.
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«Принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель уничтожена! Жаль, но это техника, и такие случаи бывают», — отметили в публикации.
Вероятной причиной потери управления могла стать техническая неисправность. В ведомстве уточнили, что сейчас специалисты устанавливают обстоятельства случившегося. Жертв и пострадавших при падении обломков беспилотника нет.
Кадры с летевшим в небе над Киевом беспилотником распространились в Сети 4 мая. Судя по видео, по БПЛА выпустили несколько снарядов, однако уничтожить его с первого раза не получилось. В результате одна из ракет достигла своей цели. Сбитый дрон вспыхнул в небе, после чего упал на землю.
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