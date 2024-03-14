Эксклюзив 14 марта 2024, 12:09 Abrams грязи боятся. Российские военные доказали ничтожность американских танков Военный эксперт Михайлов: Abrams — не лучшие танки, Россия их хорошо уничтожает U.S. Department of Defense

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Российские военные продолжат уничтожать американские танки M1 Abrams на Украине. Об этом заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. Но Abrams — далеко не лучшая техника, с которой Россия эффективно борется. Такое мнение выразил военный эксперт Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

Хорошая подготовка российских бойцов

Abrams — далеко не самый лучший танк современности. Он прекрасно горел в Ираке. Но там были другие условия. С авиацией, разведкой, нападением, поддержкой артиллерии этот танк мог что-то делать. Сейчас же украинские подразделения используют танк один на один. Без поддержки его гораздо легче уничтожить. Более того, он уничтожается техникой, которую разработали еще в Советском Союзе, — противотанковыми установками, ракетами.

Очень высокая подготовка у наших бойцов. Они зачастую выбирают наиболее выгодные позиции, чтобы пробить броню Abrams. У него достаточно много слабых мест. Опыт наших воинов по применению ПТУР (противотанковая управляемая ракета. — прим. ред.) в отношении других танков показывает, что нет неуязвимых натовских вооружений. Есть просто пиар и не более того.

Старые российские танки лучше новых Abrams

Нужно понимать, что у нас за уничтожение танка есть высокая мотивация. Здесь без вариантов. Если наши заходят, они уничтожат любую технику. Опять же сейчас наши российские танки гораздо лучше Abrams. Даже наши танки старого образца, но модифицированные, они более унифицированы для проведения боевых действий в тех условиях, в которых те сейчас проходят. А Abrams часто ломаются.

На мой взгляд, Украина сейчас их намеренно пускает под молотки, чтобы показать американцам, что «ваша хваленая техника быстро горит, дайте нам еще». То есть они провоцирую американцев.

Потому что после того, как Вашингтон стал откладывать выдачу денег, украинские военные решили напропалую тратить [их средства] и подставлять так называемую хваленую американскую технику на линии фронта.

То же самое произошло и с Patriot. Американцы выказали им большую претензию, когда недавно были уничтожены три установки Patriot вдоль линии фронта. Они не должны были там применяться. То есть это было решение украинских военных. По Abrams было то же самое. Ведь раньше эти танки были оставлены, но их не трогали. Видимо, наступила безвыходная ситуация.

Еще раз скажу: Abrams — далеко не лучшая техника, с которой наши эффективно борются. Хваленая броня? Мы помним, как немцы хвалили свои «Тигры». Ну и что с ними было? Попробовали пару раз, не попали с одной стороны. С другой точки нашли более уязвимые места, и все — «Тигры» горели, как обычные кастрюли.

То же самое и с Abrams. Ничего нет непобедимого для русских бойцов.