Мир 12 марта 2024, 03:30 На Украине раскрыли судьбу расчета уничтоженного ЗРК Patriot Некролог о зенитчике ВСУ с фотографией на фоне Patriot появился на Украине Flickr

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Некролог о погибшем зенитчике Павле Василькове опубликовали в украинском сегменте Сети. Пост сопровождался фотографией, на которой военный ВСУ стоит на фоне пусковой установки американского ЗРК Patriot.

Пост появился в Instagram* на странице пользователя natalia.1772. В нем указали, что Васильков погиб «во время выполнения боевого задания» вместе со своими сослуживцами.

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На фото Васильков позировал на фоне пусковой установки c характерными для Patriot контейнерами с зенитными ракетами.

Обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс ранее сообщил, что экипаж ликвидированного ЗРК Patriot на Украине полностью уничтожили. Он напомнил, что настойчивость бойцов ВС России помогла прилетом одной ракеты ликвидировать американскую технику. В ходе ликвидации американских Patriot в районе города Покровск в ДНР могли погибнуть до 30 иностранных военных.

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