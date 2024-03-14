Мир 14 марта 2024, 09:00 Конгрессмены захотели проголосовать за проект о помощи Киеву в обход правил WP: конгрессмены хотят проголосовать за проект помощи Киеву в обход регламента РИА «Новости»

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Американские конгрессмены пытаются вынести на голосование в палате представителей законопроект о помощи Украине в обход ее спикера Майка Джонсона, который выступает против документа. Об этом сообщила The Washington Post.

По данным WP, сбором подписей по резолюциям для вынесения проекта на голосование без одобрения Джонсона занялись демократы нижней палаты и отдельная двухпартийная группа конгрессменов. Пока его подписали 180 законодателей из 218.

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Ранее Джонсон заявлял, что законопроект рассмотрят после 22 марта, когда в конгрессе согласуют финансирование нескольких ведомств, которые рискуют приостановить работу.

Последний пакет помощи Украине на 250 миллионов долларов Штаты передали в декабре 2023-го. В феврале сенат одобрил выделение 60,1 миллиарда долларов для Киева. В середине того же месяца палата представителей ушла на каникулы, поэтому голосования по документу не было.

Затем Джонсон начал переговоры с конгрессменами, которые готовят новый проект о помощи Украине. Причем он предупреждал ранее, что если документ все-таки дойдет до палаты представителей, то «там и умрет».