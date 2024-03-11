Мир 11 марта 2024, 21:51 Российские военные захватили ценный трофей в Авдеевке Bild: российские военные захватили в Авдеевке немецкий танк Leopard 2A6 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные захватили в Авдеевке ценный трофей — наиболее современный танк Leopard 2A6. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Немецкие журналисты сослались на фотографию поврежденной бронемашины, которую опубликовали бойцы российской армии.

Реклама

«Это первый из 18 танков Leopard 2, поставленных из Германии, который смогла захватить Россия. По информации Bild, фотография подлинная», — добавили журналисты.

В статье уточнили, что фотографию сделали на севере Авдеевки. По информации Bild, танк вступил в бой 30 октября, но его почти сразу подбили. Экипаж смог выжить.

Журналисты сделали вывод, что у Вооруженных сил Украины осталось максимум 17 современных немецких танков, половина их которых постоянно ремонтируется в Литве.

За последние несколько дней российская армия уничтожила в зоне спецоперации самые дефицитные образцы техники НАТО. Среди них: три американских танка Abrams, шведская САУ Archer и реактивная система залпового огня HIMARS.