Спецоперация 10 марта 2024, 22:23 «Уже сбились со счета». Российские военные в очередной раз уничтожили хваленый Abrams Журналист Соловьев: российские военные уничтожили еще один Abrams под Авдеевкой РИА «Новости»

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Украинские войска лишились еще одного американского танка Abrams. Российские военные подбили его в районе Бердычей под Авдеевкой, там выполняет боевые задачи 47-я бригада ВСУ, на вооружении которой стоит иностранная техника. О ликвидации зарубежного танка сообщил журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

«Еще один Abrams уничтожен воинами 24 бр СпН из Новосибирска, заптурили, в районе Бердычей. <…> Мы честно говоря уже сбились со счета», — написал он.

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Ранее стало известно, что ВС России ликвидировали танк Abrams на Авдеевском направлении. Как рассказал командир одного из подразделений армии, в ходе дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого удара уничтожил «хваленый американский Abrams».

До этого в Сети опубликовали видео, на котором виден момент уничтожения третьего американского танка Abrams М1. Оператор БПЛА «Упырь» сделал два результативных выстрела по технике.