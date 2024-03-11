Важное 11 марта 2024, 14:19 ВСУ потеряли еще один танк Abrams на Авдеевском направлении Минобороны: российские военные уничтожили еще один танк Abrams под Авдеевкой U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Украинские военные потеряли еще один танк Abrams на Авдеевском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские подразделения группировки войск «Центр» улучшили свое положение по переднему краю, отразив 11 контратак ВСУ возле населенных пунктов Новобахмутовка, Бердычи, Орловка и Тоненькое в ДНР. Потери противника превысили 430 человек.

Реклама

Кроме того, на Авдеевском направлении уничтожили два украинских склада с боеприпасами. ВСУ также потеряли две боевые бронированные машины и 18 автомобилей. ВС России поразили боевую машину РСЗО «Град», САУ М109 Paladin американского производства, гаубицу Д-20 и пять гаубиц Д-30.

Ранее российская авиация атаковала позиции ВСУ в Красногоровке. Населенный пункт находится на Авдеевском направлении, отсюда украинские военнослужащие бьют по Донецку.