Спорт 30 января 2024, 00:10 ⛸️Война против российского спорта. Что ждет Камилу Валиеву после дисквалификации Журналист Ходоровский: Валиева не сможет вернуться в спорт после дисквалификации РИА «Новости»

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Камила Валиева до декабря следующего года не сможет принимать участие в соревнованиях. Решение о ее дисквалификации принял Спортивный арбитражный суд (CAS). Вынесенный вердикт сочли суровым и в то же время ожидаемым: война против российского спорта набрала обороты. Но, возможно, случай юной фигуристки заставит разобраться с реальными трудностями в этой сфере.

Самое суровое наказание

CAS назначил Валиевой максимально возможное наказание — дисквалификацию на четыре года. Ее срок отсчитают с 25 декабря 2021 года — именно тогда фигуристка сдала положительную допинг-пробу. Но известно о ней стало в феврале 2022-го, после завершения командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Тогда Валиева в составе сборной России получила золотую медаль. Теперь судьбу этой награды решит Международный союз конькобежцев (ISU).

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Допинг-проба 2021 года показала, что в крови спортсменки были следы триметазидина. Валиева утверждала, что вещество попало в ее организм случайно, с лекарством дедушки. Но во Всемирном антидопинговом агентстве в это не поверили.

Тщательно рассмотрев все представленные доказательства, комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно.

На момент выступления на Олимпиаде Валиевой было 15 лет. По правилам WADA, она имела статус «защищенного лица» — это спортсмены, которым на момент нарушения антидопинговых правил меньше 16 лет. Теоретически, он может смягчить наказание юному спортсмену. Хотя в случае с российской фигуристкой совсем не помог.

Спорт и политика

За Камилу Валиеву вступились ее коллеги. Обладательница серебряной медали Олимпийских Игр 2018 года в Пхенчхане Евгения Медведева написала в соцсетях, что была рядом с Валиевой в Пекине и видела все ее эмоции. По словам Медведевой, юная фигуристка очень переживала и совершенно не понимала, что происходит.

РИА «Новости»

«Так не ведет себя спортсмен, который целенаправленно употреблял допинг», — выразила уверенность Медведева.

Фигуристка добавила, что в ее виде спорта допинг не помогает — никакое лекарство не научит прыгать четвертной тулуп.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с «360» заявила, что CAS принял решение о дисквалификации Валиевой из-за ненависти к России.

Ненависть к нашей стране переросла все пределы и отразилась на талантливейшем человеке. Девочке. [Ее дисквалифицировали], чтобы обезопасить себя от конкурентной борьбы. По-честному они не могут сражаться, а только принимать такие решения. Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР

Дисквалификацию Валиевой прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал решение CAS политизированным и выразил уверенность, что российская сторона подаст апелляцию.

В Олимпийском комитете России вынесенный Спортивным арбитражем вердикт сочли войной против Российского спорта.

К сожалению, решение CAS — негативное, однако рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится, и мы знаем это на примере тех дел, где сам ОКР участвует в качестве стороны, в том числе в деле по нашему отстранению на основании решения исполкома МОК. Пресс-служба ОКР

В Telegram-канале ОКР обратили внимание, что Всемирное антидопинговое агентство так и не объяснило, почему результаты взятой в декабре 2021 года пробы Валиевой обнародовали только спустя полтора месяца — после командного турнира Олимпиады.

Спортивные чиновники добавили, что награды Олимпиады 2022 года не зависят от итогов дела Камилы Валиевой и пересмотру не подлежат.

РИА «Новости»

Неправильная линия защиты

Спортивный журналист Борис Ходоровский в беседе с «360» подчеркнул, что строгое решение CAS было вполне ожидаемым. По мнению эксперта, этому во многом поспособствовали «люди из ближайшего окружения Валиевой». В частности, врач Филипп Шветский, который подал в суд на немецкого журналиста Ханса-Йоахима Зеппельта за обвинения в распространении допинга среди спортсменов.

Ходоровский также упомянул тренера Этери Тутберидзе, которая в интервью Леониду Слуцкому «поведала многое из того, о чем стоило промолчать».

«В любом случае, была выбрана линия защиты, которая не давала возможности рассчитывать на мягкий приговор в отношении Валиевой», — сказал журналист.

Ходоровский выразил уверенность, что этот случай должен помочь спортивным чиновникам разобраться с реальными проблемами в российском спорте.

Можно сколько угодно ломать копья и кричать, что Запад унижает Россию, но, мне кажется, этот случай должен стать поводом разобраться в том, что у нас творится в спортивной медицине, в спортивной юриспруденции. Борис Ходоровский спортивный журналист

Собеседник «360» отметил, что, возможно, прецедент заставит повысить внутренний контроль за медицинским обеспечением спортсменов высокого класса.

«Чтобы у нас были квалифицированные юристы, которые могли бы грамотно выстраивать линии защиты в таких случаях», — добавил он.

Слишком молодой спорт

Теоретически Камила Валиева сможет вернуться к соревнованиям в 2026 году. Но на практике женское фигурное катание — очень молодой спорт.

Победительницами Олимпиад и мировых первенств часто становятся девочки-подростки, которые уже спустя год теряют возможность выступать на том же уровне.

РИА «Новости»

Ходоровский допустил, что в будущем Валиева сможет принимать участие в ледовых шоу, но не в крупных спортивных соревнованиях.

«Поехать на Олимпиаду-2026 (если, конечно, российских спортсменов туда допустят), мне кажется, шансов никаких нет. Я видел Валиеву на чемпионате в Челябинске в декабре прошлого года. Это была уже не та Камила Валиева. Это была очень красивая, женственная, прекрасная девушка. Но в плане исполнения элементов она уже не могла соперничать с молодыми фигуристками той же группы Тутберидзе и не только», — заключил журналист.