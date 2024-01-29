Эксклюзив 29 января 2024, 17:52 «По-честному они не могут сражаться». Тарасова оценила дисквалификацию Валиевой Тренер Тарасова: ненависть к России отразилась на Камиле Валиевой РИА «Новости»

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Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с «360» объяснила вынесенное решение ненавистью к России.

«Ненависть к нашей стране переросла все пределы и отразилась на талантливейшем человеке. Девочке. [Ее дисквалифицировали], чтобы обезопасить себя от конкурентной борьбы. По-честному они не могут сражаться, а только принимать такие решения», — сказала она.

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По решению суда, срок дисквалификации начнется с 25 декабря 2021 года. Как указали на сайте CAS, Валиева не предоставила доказательств ненамеренного употребления допинга.

Запрещенный препарат обнаружили в пробе Камилы Валиевой в декабре 2021 года. Результаты проверки обнародовали во время Олимпиады в Пекине в феврале 2022-го. На тот момент россиянка завоевала золото в командном турнире.

Фигуристка объясняла, что триметазидин попал в ее организм с лекарством дедушки. После этого Всемирное антидопинговое агентство заявили, что Валиева не предоставила доказательств своих слов.