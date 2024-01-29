Важное 29 января 2024, 17:14 CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года РИА «Новости»

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Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Спортивный арбитражный суд объяснил вынесенное решение якобы нарушением антидопинговых правил.

В опубликованных на сайте CAS документах подчеркнули, что Валиева не предоставила доказательств ненамеренного употребления допинга.

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«Тщательно рассмотрев все представленные доказательства, комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно», — отметили в решении.

Срок дисквалификации, уточнили в CAS, начнут отсчитывать с 25 декабря 2021 года.

В Спортивном арбитраже добавили, что не рассматривали результаты командного олимпийского турнира фигуристов за 2022 год. Решение по ним вынесет Международный союз конькобежцев.

Положительную допинг-пробу Камила Валиева сдала в декабре 2021-го. Известно об этом стало только после завершения командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в 2022 году.