Спорт 29 января 2024, 18:57 Стало известно, кто примет решение о судьбе золотой медали Валиевой на Олимпиаде CAS не рассматривал результаты олимпийского командного турнира фигуристов РИА «Новости»

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Решение о вероятном лишении золотой медали российской фигуристки Камилы Валиевой в командном турнире Олимпийских игр — 2022 примут соответствующие спортивные организации, в частности, Международный союз конькобежцев (ISU). Об этом сообщила пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

В понедельник CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения начинается с 25 декабря 2022 года.

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«Под действие арбитражной процедуры не подпали последствия, связанные с дисквалификацией Валиевой на соревнованиях, в том числе Олимпиады-2022 в Пекине. Их рассмотрят заинтересованные спортивные федерации», — заявили в суде.

После решения ISU Валиева рискует потерять титул чемпионки Олимпийских игр 2022 года в командном турнире, титул чемпионки Европы — 2022, титул чемпионки России 2022 года, титул чемпионки России по прыжкам — 2023, бронзовой медали чемпионата России — 2024 и золотой медали 6‑го этапа Гран‑при России‑2023/24.

Первый канал со ссылкой на источник сообщил, что 7 февраля ISU проведет заседание, на котором решит судьбу распределения медалей на командном турнире на ОИ в Пекине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал вердикт CAS в отношении Валиевой политизированным.