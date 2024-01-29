Важное 29 января 2024, 18:17 Дисквалификацию Валиевой назвали политизированным решением Песков назвал политизированным решение о дисквалификации Валиевой РИА «Новости»

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Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой является политизированным. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Разумеется, с этим решением мы не согласны. С лично моей точки зрения, оно политизированное», — сказал он.

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Песков отметил, что России необходимо до конца защищать интересы своих спортсменов, используя все доступные апелляционные механизмы.

«Если есть возможность апелляции, то ее нужно задействовать. Интересы своих спортсменов мы должны защищать до конца», — добавил официальный представитель Кремля.

CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В суде подчеркивали, что спортсменка не предоставила доказательств о неумышленном применении допинга. Срок ее отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с «360» объясняла решение CAS ненавистью к России.