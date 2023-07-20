Спорт

20 июля 2023, 20:07

Российским майорам не место в МОК. Исинбаева объявила себя человеком мира и отказалась от прошлого

Спортивный эксперт Алексеев: МОК закрыл глаза на прошлое Исинбаевой из-за выгоды

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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева отказалась от воинского звания. СМИ сообщили, что спортсменка живет на Канарских островах, при этом у нее за плечами выступления за ЦСКА и участие в предвыборной кампании президента России Владимира Путина. Исинбаева ответила, что она «человек мира».

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Елена Исинбаева отказалась от воинского звания

С чего все началось

Испаноязычное издание El Digital Sur 7 июля выпустило новость о том, что российская олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева живет, не привлекая к себе внимание, на острове Тенерифе в Испании — «в роскошном комплексе».

Месту проживания на постоянной основе журналисты отвели всего несколько строк. Затем в материале пошли рассуждения о том, что Исинбаева — майор Вооруженных сил России.

Член комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, 2020 год
Член комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, 2020 год/РИА «Новости»

Спортсменка молчала почти неделю, никак не комментируя новости о себе. Однако, когда тема разошлась по украинским и российским каналам, Исинбаева решила объясниться.

«Я редко реагирую на какие-либо новости или статьи, связанные с моим именем… Но в этот раз решила расставить все точки над i», — заявила двукратная чемпионка в соцсетях.

«Я человек мира»: как объяснилась Исинбаева

Елена Исинбаева предпочла работу в Международном олимпийском комитете (МОК) званию майора Вооруженных сил России. В начале недели она сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для ее отстранения.

«Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах России. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание — спорт», — заявила Исинбаева в личном блоге.

По словам спортсменки, она «человек мира» и «живет там, где работает».

РИА «Новости»

Реакция общественности

Многие россияне посчитали слова чемпионки оскорбительными. Депутат Госдумы Роман Терюшков даже написал заявление в Генпрокуратуру с требованием проверить Исинбаеву на предмет дискредитации армии.

«Учитывая явный умысел Исинбаевой по дискредитации Вооруженных сил России и осквернения звания офицера ради сохранения доходного места в МОК, обращаюсь в Генеральную прокуратуру для принятия мер. Офицер, осознанно порочащий честь мундира, должен быть лишен воинского звания», — написал парламентарий в Telegram-канале.

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев допустил, что олимпийская чемпионка таким образом пытается сохранить имущество за границей.

«Это подлость и предательство. Исинбаева подлежит анафеме. Ее надо забыть. Правительство поощряло ее званиями за ее достижения в спорте, а что она сейчас вытворяет — я не понимаю», — процитировало его РИА «Новости».

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева выступает на встрече президента России Владимира Путина с членами олимпийской сборной России в Александровском зале Кремля, 2016 год
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева выступает на встрече президента России Владимира Путина с членами олимпийской сборной России в Александровском зале Кремля, 2016 год/РИА «Новости»

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Общественный деятель, эксперт в области спорта и молодежной политики Всеволод Алексеев: Исинбаева сделала выбор

Выгода для МОК

Елена Исинбаева до 2018 года выступала за ЦСКА и имела воинское звание — существует масса фотографий, в том числе вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Но спортсменка сделала свой выбор, решив продолжить карьеру в европейских спортивных инстанциях.

Скорее всего, те организации сочли возможным не замечать того прошлого с массой подтверждений. К сожалению, это очередной пример европейской избирательности — им (Международному олимпийскому комитету — прим. ред.), видимо, выгодно участие и использование титулованного спортсмена.

Дмитрий Медведев перед началом церемонии открытия III зимних Всемирных военных игр 2017 года на арене «Ледяной куб» в Сочи. Справа — министр обороны Сергей Шойгу. Слева — посол III зимних Всемирных военных игр, олимпийская чемпионка старший лейтенант Елена Исинбаева, февраль 2017 года
Дмитрий Медведев перед началом церемонии открытия III зимних Всемирных военных игр 2017 года на арене «Ледяной куб» в Сочи. Справа — министр обороны Сергей Шойгу. Слева — посол III зимних Всемирных военных игр, олимпийская чемпионка старший лейтенант Елена Исинбаева, февраль 2017 года/РИА «Новости»

«Номинальное» воинское звание?

Исинбаева проходила воинскую подготовку, так как была спортсменкой в Центральном спортивном клубе армии. Соответственно, она так или иначе относилась к спортивным ротам в составе клуба.

Поэтому у нее было соответствующее звание, что невозможно без действующего контракта с Вооруженными силами России. Все спортсмены, которые выступают в ЦСКА, всегда носят воинские звания.

Елена Исинбаева во время соревнований по прыжкам с шестом среди женщин на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах, 2016 год
Елена Исинбаева во время соревнований по прыжкам с шестом среди женщин на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах, 2016 год/РИА «Новости»
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Конькобежка, олимпийская чемпионка Светлана Журова: предвзятое отношение исполкома МОК к российским спортсменам

Присутствие российских членов МОК никаким образом не улучшит и не ухудшит ситуацию с нашим допуском на Олимпийские игры.

Елена может что-то разъяснить, но мы понимаем, что каждый будет руководствоваться мнением политиков, находящихся в их стране. Члены МОК представляют не только свои общественные организации с независимыми комитетами. В первую очередь подобные лица представляют свои страны.

РИА «Новости»

Надо понимать, что наш голос может быть только кулуарным: все голосования или решения, когда голосуют за Россию, явно не подразумевают наше мнение. Многие решения принимают на уровне исполкома, а не на уровне всей сессии Международной олимпийской комиссии.

Какое голосование не запустили бы по отношению к России, исполком всегда относится к нам, к сожалению, очень предвзято.

Спортсмены

Международный олимпийский комитет

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