20 июля 2023, 20:07
Российским майорам не место в МОК. Исинбаева объявила себя человеком мира и отказалась от прошлого
Спортивный эксперт Алексеев: МОК закрыл глаза на прошлое Исинбаевой из-за выгоды
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева отказалась от воинского звания. СМИ сообщили, что спортсменка живет на Канарских островах, при этом у нее за плечами выступления за ЦСКА и участие в предвыборной кампании президента России Владимира Путина. Исинбаева ответила, что она «человек мира».
Елена Исинбаева отказалась от воинского звания
С чего все началось
Испаноязычное издание El Digital Sur 7 июля выпустило новость о том, что российская олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева живет, не привлекая к себе внимание, на острове Тенерифе в Испании — «в роскошном комплексе».
Месту проживания на постоянной основе журналисты отвели всего несколько строк. Затем в материале пошли рассуждения о том, что Исинбаева — майор Вооруженных сил России.
Спортсменка молчала почти неделю, никак не комментируя новости о себе. Однако, когда тема разошлась по украинским и российским каналам, Исинбаева решила объясниться.
«Я редко реагирую на какие-либо новости или статьи, связанные с моим именем… Но в этот раз решила расставить все точки над i», — заявила двукратная чемпионка в соцсетях.
«Я человек мира»: как объяснилась Исинбаева
Елена Исинбаева предпочла работу в Международном олимпийском комитете (МОК) званию майора Вооруженных сил России. В начале недели она сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для ее отстранения.
«Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах России. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание — спорт», — заявила Исинбаева в личном блоге.
По словам спортсменки, она «человек мира» и «живет там, где работает».
Реакция общественности
Многие россияне посчитали слова чемпионки оскорбительными. Депутат Госдумы Роман Терюшков даже написал заявление в Генпрокуратуру с требованием проверить Исинбаеву на предмет дискредитации армии.
«Учитывая явный умысел Исинбаевой по дискредитации Вооруженных сил России и осквернения звания офицера ради сохранения доходного места в МОК, обращаюсь в Генеральную прокуратуру для принятия мер. Офицер, осознанно порочащий честь мундира, должен быть лишен воинского звания», — написал парламентарий в Telegram-канале.
Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев допустил, что олимпийская чемпионка таким образом пытается сохранить имущество за границей.
«Это подлость и предательство. Исинбаева подлежит анафеме. Ее надо забыть. Правительство поощряло ее званиями за ее достижения в спорте, а что она сейчас вытворяет — я не понимаю», — процитировало его РИА «Новости».
Далее — прямая речь собеседников «360».
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Выгода для МОК
Елена Исинбаева до 2018 года выступала за ЦСКА и имела воинское звание — существует масса фотографий, в том числе вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Но спортсменка сделала свой выбор, решив продолжить карьеру в европейских спортивных инстанциях.
Скорее всего, те организации сочли возможным не замечать того прошлого с массой подтверждений. К сожалению, это очередной пример европейской избирательности — им (Международному олимпийскому комитету — прим. ред.), видимо, выгодно участие и использование титулованного спортсмена.
«Номинальное» воинское звание?
Исинбаева проходила воинскую подготовку, так как была спортсменкой в Центральном спортивном клубе армии. Соответственно, она так или иначе относилась к спортивным ротам в составе клуба.
Поэтому у нее было соответствующее звание, что невозможно без действующего контракта с Вооруженными силами России. Все спортсмены, которые выступают в ЦСКА, всегда носят воинские звания.
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Присутствие российских членов МОК никаким образом не улучшит и не ухудшит ситуацию с нашим допуском на Олимпийские игры.
Елена может что-то разъяснить, но мы понимаем, что каждый будет руководствоваться мнением политиков, находящихся в их стране. Члены МОК представляют не только свои общественные организации с независимыми комитетами. В первую очередь подобные лица представляют свои страны.
Надо понимать, что наш голос может быть только кулуарным: все голосования или решения, когда голосуют за Россию, явно не подразумевают наше мнение. Многие решения принимают на уровне исполкома, а не на уровне всей сессии Международной олимпийской комиссии.
Какое голосование не запустили бы по отношению к России, исполком всегда относится к нам, к сожалению, очень предвзято.
Спортсмены
Международный олимпийский комитет
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