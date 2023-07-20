Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева отказалась от воинского звания. СМИ сообщили, что спортсменка живет на Канарских островах, при этом у нее за плечами выступления за ЦСКА и участие в предвыборной кампании президента России Владимира Путина. Исинбаева ответила, что она «человек мира».

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Елена Исинбаева отказалась от воинского звания

С чего все началось

Испаноязычное издание El Digital Sur 7 июля выпустило новость о том, что российская олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева живет, не привлекая к себе внимание, на острове Тенерифе в Испании — «в роскошном комплексе».

Месту проживания на постоянной основе журналисты отвели всего несколько строк. Затем в материале пошли рассуждения о том, что Исинбаева — майор Вооруженных сил России.

Член комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, 2020 год / РИА «Новости»

Спортсменка молчала почти неделю, никак не комментируя новости о себе. Однако, когда тема разошлась по украинским и российским каналам, Исинбаева решила объясниться.

«Я редко реагирую на какие-либо новости или статьи, связанные с моим именем… Но в этот раз решила расставить все точки над i», — заявила двукратная чемпионка в соцсетях.

«Я человек мира»: как объяснилась Исинбаева

Елена Исинбаева предпочла работу в Международном олимпийском комитете (МОК) званию майора Вооруженных сил России. В начале недели она сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для ее отстранения.

«Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах России. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание — спорт», — заявила Исинбаева в личном блоге.

По словам спортсменки, она «человек мира» и «живет там, где работает».

РИА «Новости»

Реакция общественности

Многие россияне посчитали слова чемпионки оскорбительными. Депутат Госдумы Роман Терюшков даже написал заявление в Генпрокуратуру с требованием проверить Исинбаеву на предмет дискредитации армии.

«Учитывая явный умысел Исинбаевой по дискредитации Вооруженных сил России и осквернения звания офицера ради сохранения доходного места в МОК, обращаюсь в Генеральную прокуратуру для принятия мер. Офицер, осознанно порочащий честь мундира, должен быть лишен воинского звания», — написал парламентарий в Telegram-канале.

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев допустил, что олимпийская чемпионка таким образом пытается сохранить имущество за границей.

«Это подлость и предательство. Исинбаева подлежит анафеме. Ее надо забыть. Правительство поощряло ее званиями за ее достижения в спорте, а что она сейчас вытворяет — я не понимаю», — процитировало его РИА «Новости».