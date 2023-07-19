Спорт 19 июля 2023, 22:40 Российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах, но с условием Международная федерация гимнастики допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе РИА «Новости»

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Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила россиянам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение приняли по итогам заседания исполкома FIG, сообщили на сайте организации.

Согласно релизу, гимнасты будут принимать участие в соревнованиях, которые проведут после 1 января 2024 года. Для выступления на турнирах они должны подать индивидуальную заявку и получить одобрение FIG.

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Этот процесс будет проходить без участия и связи с Российской Федерацией или Белоруссией, национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами двух стран.

Ранее Международный олимпийский комитет объявил, что 26 июля отправит приглашения на Олимпиаду в Париже 203 Национальным олимпийским комитетам. Однако в этом списке не оказалось Олимпийского комитета России и НОК Белоруссии. Страны не пригласят на Олимпиаду из-за санкций, которые ввел МОК после начала спецоперации на Украине.