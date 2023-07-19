Знаменитости 19 июля 2023, 03:51 Имя Исинбаевой уберут из названия стадиона в Дагестане Глава Дагестана Меликов поручил переименовать стадион, названный в честь Исинбаевой РИА «Новости»

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Стадиону, который носит имя двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, дадут новое название. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Дагестана Сергей Меликов.

Глава региона напомнил, что спортсменку ничего не связывает с Дагестаном. К тому же в республике есть много достойных спортсменов, чье имя может украсить название стадиона. Однако пока постройке могут вернуть прежнее название «Труд», если против этого решения не выступят местные жители.

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«А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», — отметил Меликов.

Елена Исинбаева уехала из России за границу после начала специальной военной операции на Украине. По данным СМИ, сейчас она живет в Испании, на Тенерифе.

Ранее Международный олимпийский комитет организовал расследования в отношении членов организации, президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева и легкоатлетки Исинбаевой.