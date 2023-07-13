Спорт 13 июля 2023, 16:09 Россию и Белоруссию не пригласят на Олимпиаду-2024 в установленную дату МОК отказался приглашать РФ и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля Unsplash

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Международный олимпийский комитет не пригласит спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

Приглашения на Игры в Париже разошлют 26 июля 203 Национальным олимпийским комитетам. Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии не включили в этот список.

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Страны не пригласят на Олимпиаду в связи с санкциями, введенными МОК после начала конфликта на Украине. Кроме того, приглашение на Игры 2024 года не получит НОК Гватемалы. Эту страну отстранили от Олимпиады в сентябре прошлого года.

Ранее олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек подготовил для членов Европарламента предложение отстранить российских спортсменов от всех международных турниров. Хоккеист планировал встретиться с влиятельными депутатами, чтобы обсудить решение некоторых спортивных федераций вернуть представителей России и Белоруссии на турниры.